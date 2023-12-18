Максим Траньков: «Я никогда не исключал возвращения Костомарова на лед. Не сомневался, что он способен на невозможное»
– Мы общались с Романом во время его восстановления, он никогда не исключал своего возвращения на лед. Я не сомневался, что он способен на невозможное, в том числе заново встать на коньки.
– Видели ли вы когда нибудь человека или спортсмена с настолько железной волей, характером?
– Возможно, видел, слышал. Но лично знаком только с одним таким человеком, – сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
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