Ангелопол о распаде дуэта с Кагановской: «Бог не Тимошка, видит немножко»

Ангелопол – победитель Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. В августе их дуэт распался, после чего фигурист покинул группу тренера Анжелики Крыловой.

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– Когда разгорелся сам конфликт, я не думал, что его вынесут на публику совсем другой стороной, не так, как он проходил на самом деле. Не мог быть к этому готов, я не знал, как они об этом расскажут. То, что они это сделали, и то, что сейчас мне прилетает... Ну, я не первый человек, которого ненавидят в спорте, и далеко не последний. Все с этим как-то справлялись, уверен, что и я с этим разберусь.

Я могу это прокомментировать только так: каждый получает по заслугам, и Бог не Тимошка, видит немножко. Сейчас уже нет смысла это все исправлять, опровергать. Наверное, это останется на их совести.

Все за себя покажут результаты – каких добьется результатов Василиса, Анжелика и каких добьюсь я. Только так можно будет со временем что-то опровергнуть и кому-то доказать. Но в первую очередь надо доказать себе.

– Но вы вряд ли будете здороваться.