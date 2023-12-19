Тарасова рассказала об эмоциях в преддверии чемпионата России

"По накалу страстей чемпионат России я могу сравнить только с чемпионатом мира. Я считаю, что у нас чемпионат намного интереснее, чем в Европе. Мы еще с лета знали, что Трусовой и Щербаковой не будет, поэтому я буду ждать не какого-то отдельного выступления, а всех спортсменов. Во всяком случае первой шестерки. Для меня это самое интересное", - заявила Тарасова.