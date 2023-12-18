«Кармен» с нами навсегда!» Костомаров опубликовал эмоциональный пост о прокате с Навкой

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост в честь того, что впервые после ампутации конечностей и последующего протезирования вышел на лёд, выступив в паре с Татьяной Навкой на юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха.

Спортсмены откатали произвольную программу под музыку из «Кармен» — именно с ней они в 2006 году одержали победу на Олимпийских играх в Турине (Италия).