На катке в Юрловском проезде проведут  бесплатную тренировку по катанию на коньках

20.12.2023 Всех желающих жителей района Отрадное приглашают на бесплатные занятия по катанию на коньках в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Ближайшее занятие состоится в пятницу, 8 декабря. В 17.30 и 18.45 тренировки пройдут для детей старше десяти лет и взрослых. В 20.00 тренировка для взрослых. С собой можно взять бутылку с питьевой водой. На занятия на коньках необходимы свои коньки. Тренировки на коньках проходят на открытых хоккейных площадках во дворах. Рядом со всеми катками есть раздевалки. В Отрадном занятия пройдут на площадке по адресу: Юрловский пр. 8