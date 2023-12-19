Тарасова: я не буду слушать то, как поет Трусова

«Я не смотрела клип Трусовой, не слышала и не буду слушать то, как она поет. Мне этим, во-первых, некогда заниматься, а во-вторых — вообще не надо. Советы о ее творчестве будем давать только тогда, когда Саша сама их спросит, но она никогда их не спрашивает», — заявила Тарасова.