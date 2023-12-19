Тренер Тарасова заявила, что не будет прослушивать новую песню Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Sport24 заявила, что не интересуется музыкальной карьерой Александры Трусовой.

Тарасова: я не буду слушать то, как поет Трусова
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По ее словам, комментировать творчество спортсменки без ее просьбы неэтично.

«Я не смотрела клип Трусовой, не слышала и не буду слушать то, как она поет. Мне этим, во-первых, некогда заниматься, а во-вторых — вообще не надо. Советы о ее творчестве будем давать только тогда, когда Саша сама их спросит, но она никогда их не спрашивает», — заявила Тарасова.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, она получила награду после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

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