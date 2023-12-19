Фигуристка Щербакова назвала себя интровертом

«По характеру, мне кажется, я не медийный человек. Но я понимаю, что публичность — это часть профессии. Фигуристы катаются не только для себя, не только ради медалей, но и в первую очередь для зрителей. Мне нравится кататься при полных трибунах и получать обратно положительные эмоции», — заявила Щербакова.