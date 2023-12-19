Костомаров высказался о завершении карьеры

«Каждый для себя выбирает свой путь. Но моё решение было закончить в 29 лет — для спорта это уже достаточно много. Но поскольку я уже выиграл три чемпионата Европы, два чемпионата мира, Олимпийские игры вместе с Татьяной Навкой, я понял, что пришло время заканчивать. Лучше всегда уйти победителем. Если ты останешься и тебе будет казаться, что ты ещё можешь, зачастую… Я знаю много людей, которые оставались и потом проигрывали. Мне этого не хотелось, я всегда хотел уйти с золотого пьедестала и по возможности уже заниматься профессиональным спортом, выступать в телевизионных шоу и различных проектах.



Жизнь после спорта — она очень трудная. Спортсмен отдаёт себя полностью на тренировках, занимается ежедневной монотонной работой, и это происходит на протяжении 15–20 лет. Всегда очень трудно заканчивать, потому что ты не знаешь, что делать дальше: как себя проявлять, куда идти работать. Трудно найти направление, в котором ты будешь дальше развиваться. Чаще всего люди из спорта уходят в тренерство, потому что это то, что ты действительно знаешь. Но я выбрал другой путь, у меня появились шоу, много проектов. Я получал удовольствие, выступая перед зрителями и обеспечивая свою семью», — передает слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.