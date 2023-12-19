Татьяна Тарасова: «С какой стати футбол – спорт номер один в России? У нас его нет. Считаю, главный спорт в стране – фигурное катание»

Татьяна Тарасова не считает футбол главным видом спорта в России.

Татьяна Тарасова: с какой стати футбол – спорт номер один в России?
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«Футбол – главный вид спорта в нашей стране? С какой стати?

Да, его больше всего показывают по телевидению и в принципе транслируют, потому что люди любят футбол, это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет.

Я считаю, что спорт номер один в России – фигурное катание», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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