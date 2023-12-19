Татьяна Тарасова: с какой стати футбол – спорт номер один в России?

«Футбол – главный вид спорта в нашей стране? С какой стати?



Да, его больше всего показывают по телевидению и в принципе транслируют, потому что люди любят футбол, это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет.



Я считаю, что спорт номер один в России – фигурное катание», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.