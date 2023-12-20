«Вопрос касается субъективного вида спорта». Коган — о судействе в фигурном катании
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом чемпионата России — 2024 в Челябинске высказался о судействе в фигурном катании.
«Сложный вопрос, он касается субъективного вида спорта. Безусловно, не зря у нас в бригаде сидит 9 судей, чтобы каждый мог высказать свое мнение. Говоря о субъективности оценки, мы анализируем и коллегия всероссийская анализирует результаты всех выступлений. Много беседовали с Антоном Сихарулидзе по этому поводу. Будем делать все, чтобы оценки судей были как можно более объективными», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске пройдёт с 21 по 23 декабря.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.