Тарасова заявила, что Трусова ушла из спорта

«Всем так интересно про Трусову, а ее уже нет! Это распространяется на все соревнования, ее нет, она ушла из спорта. Сейчас она не занимается профессиональной деятельностью. Возможно, для нее, как она считает, это хорошо. Я считаю, это слишком рано.



Конечно, это большое достижение, рекорд, что она прыгнула все четверные, но жизнь не состоит только из одного турнира, жизнь — это множество соревнований, тренировок, взлетов и падений. Думаю, что зря фигуристы боятся дольше выступать», — заявила Тарасова.