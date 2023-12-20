Гендиректор ФФКР опроверг, что юниоров отчитали за жалобы на гостиницы.

«Прошу представителей СМИ говорить объективно о нашем виде спорта, потому что есть не очень профессиональные журналисты. Из последнего – «Матч ТВ» опубликовали информацию из какого-то источника, что федерация якобы выговорила юниорам за фотографии из гостиницы. Антон Тариэльевич (Сихарулидзе) не говорил, я тоже не говорил. По данным источника, может быть, «Матч ТВ» не будет показывать спортивные передачи с 1 января?



Это шутка, но эти фейки не приносят ничего доброго в наш вид спорта. Лучше говорите о том, что происходит на льду. Наши соревнования смотрят и за рубежом. Давайте говорить о том, что спортсмены совершают на льду», – сказал Александр Коган.