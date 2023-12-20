Дочь Тутберидзе включили в число участников чемпионата Европы-2024

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин включена в число участников чемпионата Европы-2024. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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Первенство Европы пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января. Российские фигуристы не примут участие в турнире из-за санкций ISU, которые действуют с марта 2022-го.

В мае 2023 года Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, сменили гражданство. Пара теперь представляет сборную Грузии.