Худайбердиева: хочется что-то сказать, а потом думаешь: «Да не, нахрен надо вообще?»

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающий в танцах на льду, высказались о выступлении с ритм-танцем на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. Спортсмены получили 83,29 балла и заняли второе место.

«В целом, наверное, довольны. Аккуратно, сильно, широко, с эмоциями старались прокататься. Надеюсь, получилось. Наша команда довольна», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«И мы довольны. Не хочется расписывать, потому что только середина турнира, самый ответственный, самый важный старт сезона. В целом, лучше прокатали, чем в Самаре, для нас это важно. Может быть, немножко хотелось более раскованно, потому что накатано хорошо. По ощущениям, может быть, немножко переживала. Но в любом случае это было хорошо», — отметила Худайбердиева.

«Нет ощущения, что строгое судейство? Нас оценили как и на наших этапах, где мы были, так что примерно то же самое. В целом, мне кажется, хорошо судили. Там пару уровней надо посмотреть, где-то, может быть, меньше, где-то больше», — сказал Базин.

«Мне кажется, всё что угодно могу сказать, Егор уже меня щипает как может (улыбается). Хочется что-то сказать, а потом думаешь: «Да не, нахрен надо вообще?» Потом ещё произвольную катать. Вроде хочется, но… Мы довольны, круто, что мы набрали очень хорошие достойные баллы», — добавила Худайбердиева.

«Если смотреть мировые соревнования, там очень хорошие пары набирают такие баллы, радостно, есть куда стремиться», — отметил Базин.