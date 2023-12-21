Навка заявила, что украинские спецслужбы запугивали ее родственников

«Я родом из Украины, там огромное количество родственников. К ним даже приходили все эти службы, задавали всевозможные вопросы, проводили допросы, пугали как-то. Провоцировали их дать какие-то интервью.



Было такое: «Скажи своему супругу (Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России – Sports.ru), чтобы он прекратил». Что касается друзей, то в первые месяцы это был кошмар с их стороны. Я их понимаю. Тем более та волна СМИ со всей информацией, которую им преподносили. Кто-то прямо не разговаривал долгое время», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в рамках шоу «На два слова».