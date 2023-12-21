Туктамышева объяснила ошибку Гуменника на тройном акселе

«На акселе, мне показалось, немного расслабился. Он в хорошей форме находился, но потерял контроль. Это падение не из-за технической ошибки, оно какое-то нервозное, что ли, получилось. Обидно сделать два супер-классных четверных, и… Он остался впереди, до правой ноги не дошёл, остался на левой. Очень сильно наклонился вперёд. Когда ты под таким наклоном делаешь, очень сложно выехать, лезвие слетает с выезда. Получаются страшные падения, но бывают не такие болезненные», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.