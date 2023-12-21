«Какое-то нервозное падение». Туктамышева объяснила ошибку Гуменника на тройном акселе
Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление Петра Гуменника с короткой программой на чемпионате России — 2024. Спортсмен сделал каскад четверной сальхов — тройной тулуп, затем сольный четверной риттбергер, а потом упал с тройного акселя.
«На акселе, мне показалось, немного расслабился. Он в хорошей форме находился, но потерял контроль. Это падение не из-за технической ошибки, оно какое-то нервозное, что ли, получилось. Обидно сделать два супер-классных четверных, и… Он остался впереди, до правой ноги не дошёл, остался на левой. Очень сильно наклонился вперёд. Когда ты под таким наклоном делаешь, очень сложно выехать, лезвие слетает с выезда. Получаются страшные падения, но бывают не такие болезненные», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.
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