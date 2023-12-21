Пётр Гуменник — о падении с акселя: допустил глупость, но настроение не испортилось

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление с короткой программой на чемпионате России — 2024. У спортсмена было падение с тройного акселя, он получил от судей 91,84 балла.

«Настроение не испортилось, в принципе нормальное, работоспособное, так сказать. Что случилось с акселем? На первый взгляд кажется, что я немножко перестарался сделать его таким свободным, пролетным, надо было его аккуратнее делать, как я это делаю на тренировках, а тут я почувствовал прилив сил, не устал, к своему удивлению, сделал очень хороший риттбергер и поэтому допустил такую глупость. Я себя подстегивал, что стало, наверное, ошибкой. Хотя в другой раз, может, получилось бы сделать аксель на +5. Падение было совсем не болезненным.

Было ли волнение? Чуть-чуть, всё-таки это чемпионат России — самый важный сейчас старт в сезоне. Но могу сказать, что по сравнению с предыдущими чемпионатами чувствую себя спокойнее, появился какой-то опыт.

Можно ли сказать, что этот чемпионат России для меня особенно принципиален после произошедшего на предыдущем? Нет. Я надеюсь, что у меня ещё много чемпионатов России будет. Все они, конечно, особенные, не связываю с ситуацией прошлого года", — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.