Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке в Челябинске, где проходит чемпионат России. Видео прыжка опубликовано в Telegram-канале Teamkvalieva.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.