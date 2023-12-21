Российская фигуристка Валиева прыгнула четверной тулуп на тренировке
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке в Челябинске, где проходит чемпионат России. Видео прыжка опубликовано в Telegram-канале Teamkvalieva.
«Камила на тренировке, какой шикарный четверной тулуп», — говорится в подписи к видео.
26 ноября Валиева стала победителем шестого этапа Гран-при России, обогнав ближайшую преследовательницу, Веронику Яметову, более чем на 13 баллов. Третьей стала Софья Муравьева.
Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.
Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.