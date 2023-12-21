Мишина/Галлямов: действительно сегодня справились с нашим прокатом, мы довольны
Бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свой прокат короткой программы на чемпионате России – 2024 по фигурному катанию, который стартовал в Челябинске. Пара захватила лидерство, набрав 83,01 балла.
Мишина: Главное достижение — то, что мы справились с нервами, смогли спокойно выйти на лед и сделать все так, как натренировали.
Галлямов: Да, мы действительно сегодня справились с нашим прокатом. Мы довольны. Завтра мы отдохнем и будем готовиться к произвольной программе.
Кроме того, Галлямов высказался о коллаборации с медиафутбольным клубом «Чисто Питер».
«Я со своей командой всегда на связи. Мы переписываемся, у нас всегда приятная атмосфера, замечательный коллектив. У меня есть друзья, с которыми мы хорошо подружились и я действительно очень рад тому, какая у нас собралась команда», передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.