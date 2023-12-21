«Не Элджей и не Баста». Фигурист Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, оригинально ответил на вопрос о возможности выпуска собственного трека в направлении рэп.

«С этим ещё всё обсуждается, но сегодня у нас чемпионат России, готовимся сначала к этому. Но в перерыве между тренировками и соревнованиями я накидал:

«Не Фараон, не Элджей, не OG Будда, не Баста, Obla, Jeembo и так далее Других имён достойных в рэпе груда Для нас важнее лёд, сейчас немного грубо Но 5 минут назад я откатал КП Прикиньте, на чью пару ставить фишки Я не один, со мной Настя, Ваши мишки», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.