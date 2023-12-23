Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске определится победитель в парном катании. Дуэты представят свои произвольные программы. Начало прокатов — в 12:30 мск.

Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть
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Согласно результатам короткой программы, спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров 2. Алёна КосторнаяГеоргий Куница 3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев 5. Наталья ХабибуллинаИлья Княжук 6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Третья разминка

7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 8. Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков 9. Александра БойковаДмитрий Козловский 10. Анастасия МишинаАлександр Галлямов

Действующими чемпионами России среди спортивных пар являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Фигурное катание
Елизавета Осокина
Илья Княжук
Наталья Хабибуллина
Георгий Куница
Александр Галлямов
Алена Косторная
Александра Бойкова
Юлия Артемьева
Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский
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