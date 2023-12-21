Навка заявила, что Валиевой не удастся отпустить допинговую историю

«Я думаю, что такое невозможно отпустить. И она никогда это не отпустит. Только когда она встанет на первую ступеньку своего пьедестала, который в её жизни будет. С высоты прожитых лет после 40, 50, когда приходит мудрость, тогда, может, придёт нужное отношение. Я ей только желаю, чтобы она не уходила во все эти депрессивные истории. Жизнь продолжается, в ней, помимо спорта, есть масса всего интересного.



А в депрессию уйти ей и не дают – каждый день тренировки. Есть цели, соревнования, наши шоу. Она внутренне очень сильная девочка. Свою энергию она должна пронести через все тернии к звёздам», приводит слова Навки «РИА Новости».