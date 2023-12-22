Софья Шевченко: не понимаем, что такого сделали, что получили такие оценки

Российские танцоры на льду Софья Шевченко и Андрей Ежлов высказались о своём выступлении на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. По сумме двух программ спортсмены получили 174,68 балла.

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Ежлов: Разочарование после оценок? Не знаю, это решают судьи. Но по моим ощущениям должно было быть чуть больше.

Шевченко: Я тоже не согласна и не очень понимаю, почему так происходит, потому что есть всё-таки определённый рейтинг, с которым сюда приезжают пары после Гран-при, и оказаться в первой разминке и получить такие баллы при чистых прокатах… Мы, честно говоря, не понимаем, что такого сделали, что получили такие оценки.

Не опускаются ли руки? Это танцы на льду, я эту историю уже проходила много раз, Андрею это в новинку. Я его предупреждала о многих нюансах, но… Это нас закаляет, делает сильнее, будем кататься вообще безупречно, чтобы не к чему было придраться. Действительно пока есть недочёты, но они есть не только у нас, но чего по сторонам смотреть… Будем работать над собой. Катаемся дальше? Конечно!

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.