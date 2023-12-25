Косторная в образе ангела и грустный клоун Семененко: самые яркие фото чемпионата России
В первый день соревнований выступили представители танцев на льду, спортивные пары и мужчины-одиночники.
В танцах лидерство захватили участники Игр в Пекине — 2022 Александра Степанова и Иван Букин.
Среди спортивных пар лучшими по итогам короткой программы стали чемпионы мира, России и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Алена Косторная в паре с супругом Георгием Куницей упала на предпоследнее место и расплакалась после проката.
В соревнованиях мужчин лидерство захватил Владислав Дикиджи, который стал одним из всего двух одиночников, не получивших минусы за элементы.
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