Косторная в образе ангела и грустный клоун Семененко: самые яркие фото чемпионата России

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Алена Косторная и Георгий Куница во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Алена Косторная и Георгий Куница во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Елизавета Шанаева и Павел Дрозд во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Александра Степанова и Иван Букин во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Александра Степанова и Иван Букин во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Владислав Дикиджи выступает с короткой программой в мужском одиночном катании на Чемпионате России в Челябинске, 21 декабря 2023 года
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Владислав Дикиджи выступает с короткой программой в мужском одиночном катании на Чемпионате России в Челябинске, 21 декабря 2023 года 
© Александр Вильф/РИА Новости

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Ксения Краусова и Даниил Корочкин во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Ксения Краусова и Даниил Корочкин во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Евгений Семененко во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Евгений Семененко во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Федор Зонов во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Федор Зонов во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Елизавета Осокина и Артем Грицаенко во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС

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Глеб Лутфуллин во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Глеб Лутфуллин во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Полина Усова и Михаил Антонов во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Полина Усова и Михаил Антонов во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Дарья Савкина и Александр Вахнов во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Дарья Савкина и Александр Вахнов во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Алексей Ерохов снимается с соревнований, 21 декабря 2023 года
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Алексей Ерохов снимается с соревнований, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Марк Кондратюк во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Марк Кондратюк во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС

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Наталья Хабибуллина и Илья Княжук во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Наталья Хабибуллина и Илья Княжук во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Майя Шегай и Игорь Шамшуров во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Майя Шегай и Игорь Шамшуров во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Андрей Мозалев во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Андрей Мозалев во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Ксения Краусова и Даниил Корочкин во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Ксения Краусова и Даниил Корочкин во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Ирина Хавронина и Девид Нарижный во время выступления, 21 декабря 2023 года
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Ирина Хавронина и Девид Нарижный во время выступления, 21 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС

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Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года
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Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года 
© Александр Вильф/РИА Новости
Алёна Косторная и Георгий Куница выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года
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Алёна Косторная и Георгий Куница выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года 
© Александр Вильф/РИА Новости
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года
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Юлия Артемьева и Алексей Брюханов выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года 
© Александр Вильф/РИА Новости
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года 
© Александр Вильф/РИА Новости

В первый день соревнований выступили представители танцев на льду, спортивные пары и мужчины-одиночники.

В танцах лидерство захватили участники Игр в Пекине — 2022 Александра Степанова и Иван Букин.

Среди спортивных пар лучшими по итогам короткой программы стали чемпионы мира, России и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Алена Косторная в паре с супругом Георгием Куницей упала на предпоследнее место и расплакалась после проката.

В соревнованиях мужчин лидерство захватил Владислав Дикиджи, который стал одним из всего двух одиночников, не получивших минусы за элементы.

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