Фигурист Мозалев мог сняться с произвольной программы ЧР

«Сегодня утром вышел на тренировку и очень заболел копчик. Вечером вчера ничего не болело, вышел на тренировку и на разминку, но даже не смог нормально тренироваться. Кое-как показался под музыку, потому что катал первый, понял что не могу нормально тренироваться и вышел со льда. Пошли мысли, что делать дальше, кататься или нет, эти мысли были вплоть до шестой минуты разминки. Всех предупредили, Марка тоже предупредили, что возможно я не буду катать. Но я собрался с мыслями, смог перебороть себя и откатать.

Первый целиковый прокат произвольной после болезни, поэтому так тяжело каталось. Прыжки показались нормальными, конечно, не смотрел по докрутам, но главное, что я сумел более-менее собраться и откатать.



Что символизирует бинты на руках? Это имитация бинтов. У меня по либретто отпадают крылья и я становлюсь человеком. Это бинты, которые закрывают раны.



Подвести итоги года? Нелегкий, были свои трудности, в целом, достаточно тяжёлый, как и последние года. Когда-нибудь будет легче. Что нужно сделать? Я не знаю, я готовился полсезона, начиная с июля, все Гран-при были подготовительными, проверочными стартами к этому турниру. Я готовился в полную силу, был уверен, готов, но болел после Самары и это сильно сбило, форма потерялась, тут не угадаешь. То же самое с копчиком. Откуда это взялось? Вроде вчера ничего не болело.



Ближайшие планы? Новый год буду отмечать у себя с семьёй», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.