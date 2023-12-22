Прокат Гуменника в произвольной программе на ЧР стал лучшим в сезоне в России и 3-м в мире

Российский фигурист Пётр Гуменник сегодня, 22 декабря, показал лучший в сезоне в России и третий в мире результат в произвольной программе: за свой прокат на чемпионате России в Челябинске спортсмен получил от судей 200,58 балла.

В мире результаты выше в сезоне-2023/2024 показывали только два фигуриста: американец Илья Малинин, который в финале Гран-при ISU набрал за произвольную программу 207,76 балла и стал победителем турнира, а также француз Адам Сяо Хим Фа, который на этапе Гран-при ISU в Китае получил 207,17 балла.

По сумме двух программ Пётр Гуменник набрал на чемпионате России 292,42 балла. Окончательный результат спортсмена станет известен после выступления оставшихся фигуристов.