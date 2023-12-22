Фигурист Евгений Семененко второй раз подряд стал чемпионом России

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, представили произвольные программы. Лучшим по итогам двух прокатов стал фигурист Евгений Семененко. Спортсмен стал вторым в произвольной программе, но по сумме двух прокатов набрал 294,75 балла, что позволило фигуристу одержать победу на турнире.

Фигурист Евгений Семененко второй раз подряд стал чемпионом России
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Вторым стал Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла. Третье место занял Пётр Гуменник. Для Семененко эта победа стала второй на чемпионате России. Он завоевал первый титул на ЧР-2023.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск

Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 294,75 балла.

2. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 293,74.

3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 292,42.

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