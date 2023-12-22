Фигурист Евгений Семененко второй раз подряд стал чемпионом России

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, представили произвольные программы. Лучшим по итогам двух прокатов стал фигурист Евгений Семененко. Спортсмен стал вторым в произвольной программе, но по сумме двух прокатов набрал 294,75 балла, что позволило фигуристу одержать победу на турнире.