Семененко: четверной аксель в теории может выполнить каждый призер чемпионата России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко считает, что четверной аксель в теории может выполнять каждый призер национального чемпионата, но это требует огромной подготовки. Об этом он рассказал журналистам после победы на чемпионате России в Челябинске.

Первым и единственным фигуристом, безошибочно выполнившим четверной аксель на соревнованиях, является американец Илья Малинин.

"Замахнуться можно на многие элементы, но я придерживался своей поставленной цели. Каждый из нас в теории может выполнить элемент, но он требует огромной подготовки. Этот элемент пока не выгоден, риск травмы велик, не каждый спортсмен на это пойдет", - сказал Семененко.