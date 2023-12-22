Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России

Чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева стала победительницей короткой программы на чемпионате России 2024 года, который проходит в Челябинске.

В топ-6 вошли также Ксения Синицына с оценкой 75,21 балла, Вероника Яметова с результатом 73,86 балла и Анна Фролова, набравшая 73,52 балла.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.