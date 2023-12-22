Навка рассказала, чем ее разочаровал Нью-Йорк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года Татьяна Навка в интервью РИА Новости заявила, что осталась недовольна Нью-Йорком.
"Вы знаете, когда выбирали Трампа, мы со старшей дочерью, можно сказать, за компанию с супругом - он поехал в командировку в Нью-Йорк. Было страшное разочарование. Особенно у моей дочки, которая оттуда в шесть лет уехала. У нас был свой дом, были машины - мы жили хорошо. Когда приехали в Москву, Сашенька спрашивала все время: "Мам, почему тут так грязно?" Мы как раз попали в зиму, слякоть, пробки, завалы снега", - заявила Навка.
В 2006 году Навка стала обладателем золота Олимпиады в паре с Романом Костомаровым. Также в ее активе два золота чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы. Навка и Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу. Ранее она рассказала, почему перенесла свое шоу в Луганске.