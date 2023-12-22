Навка рассказала, чем ее разочаровал Нью-Йорк

"Вы знаете, когда выбирали Трампа, мы со старшей дочерью, можно сказать, за компанию с супругом - он поехал в командировку в Нью-Йорк. Было страшное разочарование. Особенно у моей дочки, которая оттуда в шесть лет уехала. У нас был свой дом, были машины - мы жили хорошо. Когда приехали в Москву, Сашенька спрашивала все время: "Мам, почему тут так грязно?" Мы как раз попали в зиму, слякоть, пробки, завалы снега", - заявила Навка.