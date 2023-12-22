Фигурист Гуменник остался доволен своим прокатом на чемпионате России

"Я доволен, в прошлом году выиграл короткую программу, в этом - произвольную. Осталось победить по сумме. Можно было откатать лучше, но в целом я доволен. Есть чувство неполного удовлетворения, но в следующий раз выйду злым, у меня будет мотивация и вдохновение, чтобы выиграть", - сказал Гуменник.