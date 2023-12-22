Золотой прокат Евгения Семененко, который защитил титул чемпиона России

На чемпионате России — 2024 в Челябинске спортсмен стал вторым в короткой и произвольной программах. По сумме двух прокатов фигурист набрал 294,75 балла, что позволило ему выиграть соревнования. Ранее Семененко одержал победу на чемпионате России — 2023.