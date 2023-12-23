Дарья Садкова: тренерский штаб просто сказал, что я неуверенная

Российская фигуристка Дарья Садкова, представляющая на чемпионате России республику Марий Эл, прокомментировала своё выступление на турнире. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 214,65 балла.

«Вчера после короткой программы я, мягко говоря, была в отчаянии, не знала, что дальше делать. Сначала были мысли, что мир рухнул, больше ничего хорошего не произойдёт. Для меня была трагедия, что я не откатала достойно короткую программу и так низко опустилась в турнирной таблице. Но потом ближе к вечеру мне много людей писали слова поддержки, друзья, болельщики, мама, которая здесь сейчас присутствует на соревнованиях, пыталась поддержать.

Уже перед сном я поняла, что вылила максимальные эмоции, прожила горе и сейчас надо собраться, просто откатать произвольную, нельзя опускать руки. Очень хотелось показать тулуп. Да, сегодня получился только один, второй, к сожалению, не получился. Думаю, он не был достаточно стабильным, чтобы точно здесь получился на соревнованиях. Я рада, что получилось сделать первый, когда его сделала, услышала невероятные крики с трибун. Безумно приятно, что мне, может быть, этим четверным прыжком в первой разминке удалось как-то завести публику. Дальше после падения со второго тулупа я знала, что нельзя расслабляться и терять баллы.

Этери Георгиевна говорила что-то важное? После вчерашней короткой я последний раз виделась со своими тренерами в зоне kiss and cry, когда они меня встречали со льда и провожали из кика. Просто сказали, что я неуверенная, и я сама это поняла, вчера мне просто не хватило уверенности в себе, поэтому, наверное, не вышло», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.