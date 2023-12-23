Петросян обошла Валиеву и Муравьеву в борьбе за золото ЧР по фигурному катанию

Аделия Петросян выиграла турнир одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию, который завершился в Челябинске. Софья Муравьева стала второй, Камила Валиева - третьей.

В сумме за две программы Петросян набрала 246,53 балла. У Муравьевой - 239,40 балла, у Валиевой - 237,99.

Аделия Петросян осталась единственной одиночницей в этом сезоне, которая исполняла четверные прыжки. В произвольной программе она упала с четверного флипа, который получался на тренировке и на разминке. Зато с тулупами все удалось: четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и сольный квад-тулуп.

- Я и в шоке, и расстроена, и рада, - призналась Петросян в эфире Первого канала. - Была цель собрать четверной флип и тулупы, но пока получились только два тулупа.

Софья Муравьева в своем прокате исполнила аксель в 3,5 оборота в каскаде с двойным тулупом. Напомним, что Соня чисто прыгнула тройной аксель и в короткой программе, однако досадное падение на дорожке не позволило ей занять лидирующую позицию, учитывая такой сложный контент.