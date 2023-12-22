Валиева заявила, что исполнила короткую программу с недочетами

"Безумно рада, что собралась и показала хороший прокат. Были некоторые недочеты, давно уже не закрывала короткую программу - было волнительно, но зато это очень хороший опыт. Если сравнивать с прокатами, возможно, есть какие-то изменения, тут больше на каких-то внутренних ощущениях", - заявила Валиева.