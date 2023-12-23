Экс-фигуристка Бестемьянова назвала недопустимыми слова Тарасовой на ТВ

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, которая резко высказалась в адрес фигуристки Марии Талалайкиной. Ее слова передает «Советский спорт».

Тарасову обвинили в оскорблении и унижении фигуристов
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«Тарасова после выступления Талайкиной сказала, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику? Татьяна Анатольевна много чего говорила. Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для ТВ. Это недопустимо», – заявила Бестемьянова.

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22 декабря Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму фигуристки Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление фигуристки в короткой программе турнира.

«Не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд», — заявила она.

Сезон-2021/22 Талалайкина провела в Италии и собиралась выступать за эту страну. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства.

В начале октября 2022 года сообщалось, что Талалайкина хочет вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до своего отъезда.

Ранее Валиева назвала свою цель в фигурном катании.

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