Тарасову обвинили в оскорблении и унижении фигуристов

«Тарасова после выступления Талайкиной сказала, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику? Татьяна Анатольевна много чего говорила. Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для ТВ. Это недопустимо», – заявила Бестемьянова.