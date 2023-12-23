Куница: мне хочется задать вопрос ‒ а где девочки, с которыми Косторная выступала?

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её супруг и партнёр Георгия Куница поделились мнением о критике в адрес новой программы дуэта.

Косторная: Критика? Я видела очень много критики не от экспертов, а от людей, которые близки к фигурному катанию, но ничего не понимают в парном катании.

Куница: По поводу критики новой программы – очень много постов видел, что нет прежней Алёны, и мне хочется задать вопрос – а где прежние девочки, с которым Алёна выступала? Я никого не хочу обидеть, но Алёна борется и катается.

Косторная: Да, я выступаю на соревнованиях как минимум. Это не укол в чей-то адрес, но даже прежних юниорок, которые катались по юниорскому уровню, когда я каталась во взрослых, даже их уже нет. Люди растут, люди меняются.

Куница: Алёна повзрослела, она другой человек, передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.