Чемпионка Европы Косторная ответила на критику в свой адрес

В Омске я после короткой программы сильно расстроилась, но отпустила ситуацию, поняла, что что бы я не сделала в этом сезоне для себя выдающегося, это не будет оцениваться так, как я хотела бы. Так, как мы хотим, вообще мало, что происходит. Скорее наоборот. <...> Работаем над исполнением программ, чтобы перестали говорить, что Косторная выступает, как одиночница. Даже когда ругают программы, говорят про Косторную. А у нас вообще-то пара. Есть Алена Косторная и Георгий Куница.