У Грицаенко во время проката порвался шнурок, дуэт оштрафовали на пять баллов

У российского фигуриста Артёма Грицаенко, выступающего в дуэте с Елизаветой Осокиной, порвался шнурок во время проката произвольной программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

Фигурист Грицаенко порвал шнурок во время выступления на чемпионате России
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Фигуристы прервали программу, им дали три минуты, чтобы привести всё в порядок. Грицаенко экстренно покинул лёд, чтобы перешнуроваться и замотать ботинок лейкопластырем.

Спортсменов оштрафовали на пять баллов.

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