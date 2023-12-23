Фигурист Грицаенко порвал шнурок во время выступления на чемпионате России

У Грицаенко во время проката порвался шнурок, дуэт оштрафовали на пять баллов
У российского фигуриста Артёма Грицаенко, выступающего в дуэте с Елизаветой Осокиной, порвался шнурок во время проката произвольной программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске.
Фигуристы прервали программу, им дали три минуты, чтобы привести всё в порядок. Грицаенко экстренно покинул лёд, чтобы перешнуроваться и замотать ботинок лейкопластырем.
Спортсменов оштрафовали на пять баллов.
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