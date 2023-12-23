Медведева объяснила, зачем брала гречку и спички при переезде в Канаду

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала подробности временного переезда в Канаду после выступления на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. «Это был как шаг в бездну. Другая страна абсолютно. С мамой вместе переезжали. Пытались собрать информацию, и одна женщина сказала нам взять с собой гречку, спички и мед. Мол, там глушь, и ничего нет. Мы с перепугу все это взяли. Но понятно, что это все есть. Все абсолютно другое, но человек адаптируется ко всему. За полгода можно было привыкнуть. Но поначалу было непросто», – передаёт слова Медведевой «Матч ТВ». В мае 2018 года Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Её новым тренером стал канадец Брайан Орсер. По этой причине фигуристка переехала в Торонто. В 2020 году Медведева вернулась в группу Тутберидзе.