Медведева рассказала о переезде в Канаду

«Это был как шаг в бездну. Абсолютно другая страна. Переезжали вместе с мамой. Пытались собрать информацию, и одна женщина сказала нам взять с собой спички, гречку и мед. Мол, там глушь, и ничего нет. Мы с перепугу все это взяли. Но понятно, что это все есть. Все абсолютно другое, но человек ко всему адаптируется. За полгода можно было привыкнуть. Но поначалу было непросто», — заявила Медведева.