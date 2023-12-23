Козловский признался, что лидерам парного катания все сложнее удерживать свои позиции

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Козловский, завоевавший серебро чемпионата России в парном катании с Александрой Бойковой, начинает нервничать при конкуренции с прогрессирующими соперниками. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

"Достойные соперники, достойный прокат. Результаты демонстрируют конкуренцию, ротацию - начиная с чемпионата России в Саранске ни разу никто не выиграл чемпионат России два раза подряд, - отметил Козловский, который является обладателем золота предыдущего чемпионата. - Это свидетельствует о том, что поколение, которое сейчас является самым сильным, не должно расслабляться - те, кто готовится нас подсидеть, готовятся, трудятся, и у них это хорошо получается. Нам главное не сдать свои позиции".

"Когда выходил сегодня катать произвольную программу, я видел прокат пары нашего тренера Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова и видел их баллы. Понял, что нужно будет как следует покататься, чтобы попасть в тройку. Я нервничаю", - сказал Козловский, который отмечает 23 декабря свой день рождения.