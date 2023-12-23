Галлямов — о выступлениях в новогодних шоу: волнуемся, нужно выучить на каждого 10 партий

Мишина: Для нас новогодние праздники будут довольно активные. В этом году мы будем участвовать в шоу, поэтому дома будем где-то три дня и сразу по городам радовать зрителей.

Галлямов: Да, мы будем участвовать в шоу, но мы будем катать не просто показательные номера, а это будет сказка. Для нас это новый опыт, у нас этого ещё ни разу не было, немножко волнуемся, потому что нужно выучить на каждого 10 партий… Сразу после чемпионата России будем доучивать их, чтобы на репетициях не хлопать глазами. Это будет шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха, передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.