Козловский — о переходе к Тутберидзе: в этом сезоне всё стало намного лучше

Российский фигурист Дмитрий Козловский поделился мнением о переходе его пары с Александрой Бойковой к тренеру Этери Тутберидзе.

«Большие итоги перехода надо будет подводить после окончания олимпийского цикла. Говоря о нашем продвижении, мне кажется, мы можем наблюдать положительную динамику. В прошлом сезоне у нас хромали уровни на подкрутке, на тодесе, на вращениях, на дорожке. В этом сезоне всё стало намного лучше.

Мы рады, что вы об этом спросили. Недавно мы сидели с коллегой в раздевалке, и он сказал, что видит ту самую положительную динамику, наблюдая за нашей парой: элементы стали лучше, поддержки стали легче, подкрутки стали выше, тодесы стали лучше, катание улучшилось. Шаг за шагом мы будем собирать ту пару Бойкова/Козловский, которую хотим видеть дай бог на Олимпиаде-2026», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.