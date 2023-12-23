Навка заявила, что Песков подсказал ей идею музыки для нового ледового шоу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка призналась, что в создании ее нового ледового шоу "Вечера на хуторе" принимала участие вся семья. Об этом она заявила ТАСС. "Моя дочь принимала участие, она помогала озвучивать хор. По секрету могу вам даже сказать, что в создании одного из номеров принимал участие мой супруг. Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы. Так что работаем всей семьей", - сказала Навка. Премьера шоу Навки "Вечера на хуторе" состоялась в Москве. Посмотреть выступления фигуристов можно будет до 7 января 2024 года. В 2006 году Навка стала обладателем золота Олимпиады в паре с Романом Костомаровым. Также в ее активе два золота чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы. Затем Навка жила в США, а в 2006 году вернулась в Россию для участия в новом телевизионном шоу "Ледниковый период". Она выступала в проекте с 2006 по 2016 год. Навка и Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу. Ранее она рассказала, почему перенесла свое шоу в Луганске.