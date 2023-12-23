Тарасова считает обидной для Валиевой победу Петросян на ЧР

"Валиева тяжело каталась. Но это сегодня, а завтра она будет это делать легче. Конечно, ее так любят люди… Если она в этом году, в таком тяжелом для нее году, когда она оформилась, делает это, то на следующий год она будет делать это блестяще. Было понятно, что выиграет Петросян, поздравляем. И очень хорошо, что Соня Муравьева поднялась на второе место. Это честно. Это обидно для Валиевой, но это честно", - сказала Тарасова во время трансляции соревнований.