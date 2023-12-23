Стала известна чемпионка России по фигурному катанию

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске завершились произвольные программы у девушек-одиночниц. Победу одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.

Чемпионат России завершится 24 декабря церемонией награждения и показательными выступлениями.

В соревнованиях у мужчин-одиночников победителем стал Евгений Семененко. В танцах чемпионами были признаны Александра Степанова и Иван Букин. В турнире спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.