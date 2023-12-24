Валиева раскрыла, кто дарил ей букеты на чемпионате России

«Таинственный поклонник дарит мне букеты? Это моя фан-группа. Я очень благодарна своим фанатам, сегодня опять столько игрушек полетело, столько плакатов, столько поддержки. Это безумно приятно. Так что пока что цветы не от «кого-то», а от фан-группы. Но для меня это что-то родное и очень приятное», — сказала Валиева.