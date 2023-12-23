Фигуристка Валиева заявила, что на чемпионате России сделала все, что могла

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева заявила, что сделала все, что могла, на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции.

Валиева заняла третье место по итогам чемпионата России. Победительницей стала Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева.

"Для меня это уже четвертый чемпионат России, как-то так быстро произошло, очень много флешбэков. Но, если сравнивать старт в Казани и старт, который сейчас, это чуть меньше полушага вперед, но все равно вперед. На данный момент все, что могла, сделала. Это было, правда, не очень, к сожалению", - сказала Валиева.