Тренер Слюсаренко — о своих учениках: не всё задуманное получилось выполнить на ЧР

Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко заявил, что его ученики не смогли выполнить всё задуманное на чемпионате России — 2024, проходившем в Челябинске. Он отметил, что штаб доволен третьим местом Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова, а также прокомментировал ситуацию с прокатом Артёма Грицаенко и Елизаветы Осокиной, по ходу которого спортсмены были вынуждены остановить выступление из-за лопнувшего шнурка на коньках фигуриста.